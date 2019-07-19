 

В парках Харькова устанавливают "золотые" лавочки - ХАЦ

19 июля 2019 г. 18:26
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В Харькове в очередной раз закупили лавочки по завышенной цене.

Об этом сообщили в "Харьковском антикоррупционном центре"

Так, на прошлой неделе, большой резонанс вызвала стоимость парковой скамейки в сквере Сафарова. Одна лавка там стоила сначала 14,5 тыс, позже стоимость снизили до 12,5 тыс. Всего закупили 55 скамеек на 689 тысяч гривен. Но, как оказалось, это самые дешевые лавки в Харькове, которые городская власть устанавливает в парках в 2019 году.

Вчера, после ремонта открыли сквер «Стрелка», там установили 117 скамеек по 17450 грн. за штуку. Всего установили скамеек на 2,04 млн.гривен.

В Молодежном парке устанавливают 62 лавки, из которых 13 лавок - по 19,3 тыс, 33 лавки - по 13,8 тыс. и 16 скамеек - по 14,1 тыс. Общая стоимость 62 скамеек составит 931,2 тысячи гривен.

Например, по состоянию на сегодня, можно приобрести парковую скамейку "Соло" 2 метра с немецким покрытием BASF за 3,8 тысяч гривен, а  парковую скамейку в стиле LOFT - за 12 тысяч. Даже если установить двойную парковую скамейку в стиле LOFT, то это обойдется в 11 тысяч гривен.  Садовопарковая лавка обойдется всего в 6 тысяч, а уличная скамейка -  3,8 тысячи гривен.

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