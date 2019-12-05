Харьков переходит на E-Ticket: подробности и нюансы

Еще месяц назад все харьковские студенты, которые пользуются льготным проездом, использовали обычные карты метро. Но в начале недели студенты педагогического и инжнерно-педагогического университетов не смогли их пополнить. Они были заблокированы. Что касаемо новых Е-тикетов, их еще всем не успели выдать.

Марина, студентка

Нам в университете выдали карточки с 50-процентной стоимостью, да и мне в принципе удобно, я всегда пользуюсь трамваем и троллейбусом, и метро.

Евгений, студент магистратуры

У меня нагло забрали мою студенческую карточку, мне теперь нужно покупать эту карточку E-Ticket, у меня остался месяц обучения, и мне придётся теперь мои деньги возвращать, они вернутся ко мне на карту по полной стоимости, то есть грубо говоря, месяц своего студенчества я теряю.

Если для обычных пользователей E-Ticket - это зеленая пластиковая карточка, то для пассажиров-льготников - голубая. Обойдется в 36 гривен. Единый билет позволяет оплатить проезд в трамвае, троллейбусе и метро.

Сегодня в облсовете - ведь именно он, а не город, занимается большинством харьковских вузов, - было согласовано решение, в котором этим заведениям разрешается перейти на E-тикет. Перераспределение государственной субвенции будет происходить уже с учетом этой системы. Когда какой вуз это сделает, нужно узнавать в деканатах, а вот получить деньги, которые остались на старых карточках студенты могут пункте обслуживания карт, что на "Историческом музее", рассказал пресс-секретарь КП "Харьковский метрополитен" Алексей Битнер.

Переход вузов на льготный Е-тикет, в свою очередь, предоставил возможность отменить наличный расчет в наземном электротранспорте. О таких намерениях заявил медиа-директор департамента инфраструктуры Сергей Дульфан. По его словам, весной, 2020 года оплата в наземном городском транспорте будет осуществляться только через карточку E-Ticket. К этому времени все льготники, и пенсионеры, и студенты льготные карточки получают. Но это не только улучшение и переход на новую систему оплаты, которая не работала в городе почти два года, но и способ получить прибыль для КП за счет харьковчан, считают антикоррупционеры. Ведь для льготников и пенсионеров выделяется 50 бесплатных поездок.

В антикоррупционном центре подсчитали, что себестоимость такой карточки составляет не более 10 гривен, а закупают их по 48.

Владимир Рысенко, член ХАЦ

Всего этих карточек закупают на 10 миллионов из городского бюджета. То есть платежный центр получит 10 миллионов за изготовление и поставку этих карточек для пенсионеров. На карточках нет никаких денег, предварительной оплаты, за который город заплатит 10 миллионов.

Но если льготников чиновники перевели на Е-тикет фактически принудительно, то другие пользователи общественного транспорта не спешат присоединиться к новому сервису и голосуют за наличные в трамваях и троллейбусах.

Светлана, харьковчанка

Так внимание обращали, что очень мало людей пользуется вот так в транспорте, если входим, наверное, поэтому как-то и сами не стали ещё оформлять. По привычке, по накатанной, платим как обычно и все.

В метрополитене пользование единым электронным билетом не превышает 10% , сообщают в горсовете. Из-за этого образуются большие очереди у старых валидаторов, которых на каждой станции теперь меньше, чем предназначенных для E-Ticket.

Олег, харьковчанин

Я всегда ложу большую суму денег на карту метро. И теперь пока я не израсходую большую часть денег на карте, я, конечно, буду пользоваться старой картой, когда средства подойдут к концу, я, конечно же, перейду на E-Ticket.

На переход на E-Ticket дается год, с 1 декабря 2020 будут заблокированы старые карточки, денежная компенсация выплачиваться не будет, поэтому горсовет призывает прекратить пополнять карточки старого типа уже сейчас.

Когда в транспорте будет возможность рассчитаться банковской карточкой, было бы наиболее удобно и прозрачно, до сих пор неизвестно, вопрос обсуждается, говорят в мэрии.