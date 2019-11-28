Харьков принял бюджет на 2020 год

Более 14 млрд гривен - это бюджет Харькова на прошлый год. Большинство этой суммы составляют государственные дотации, а не собственная прибыль. Традиционно увеличили расходы на образование и чиновников, уменьшили на медицину.

Но, говорит мэр Геннадий Кернес, это не конечная сумма.

Депутатов же больше беспокоит тот факт, что местные КП вместо прибыли в лучшем случае выходят в "ноль." 20 миллионов гривен - такую ​​прибыль по данным депутата Игоря Черняка, дали все городские КП. Даже парковки.

Геннадий Кернес, мэр города

Ми повинні построїти систему відчотності, після чого будемо получати гроші за кожного хворого. Буде получати врач, що касаеться прибуткових/неприбуткових підприємств, тому потрібно зазначити, що воно приймає участь у будівництві першого паркінгу, тому давайте рівнозначно давати оцінку цьому підприємству

При этом оппоненты мэра напоминают, что последние закупки больниц говорят вовсе не о бедственном положении, ведь почти все они в этом году приобрели автомобили премиум-класса.

Игорь Черняк, депутат горсовета

Міська поліклиника №24, Шкода Октавиа 600 тисяч гривень, міська дитяча поліклиника 19 – 599 тисяч гривень, міська клінична полікліника №23 – Рено Логан, міська студентська - два Сузуки, це, власне, те, що є в Прозорро

Но предложение ограничить такие закупки прошло вне большинства. Депутаты в соответствии с программами быстренько разделили финансы без инноваций.