Харьковчане будут получать отдельные квитанции за доставку газа

С января потребители газа города Харькова будут получать два счета: один за газ от поставщика природного газа, второй - за его распределение-доставку от АО «Харьковгоргаз». Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Как сообщили на предприятии, в 2020 году решением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, со счетов удалена плата за распределение природного газа.

Стоимость услуг по доставке газа исключена из общего счета и выставлена ​​отдельной квитанцией.

Таким образом, потребители смогут увидеть, кому и за какие услуги платят деньги. Ранее стоимость доставки газа указывалась отдельной строкой в ​​общем счете. Разделение платежек состоится на территории всей страны.

Стоимость доставки газа рассчитывается индивидуально для каждого клиента и зависит от использованного им объема газа в прошлом газовом году (с 1 октября по 30 сентября).

Ежемесячный платеж за доставку рассчитывается так: индивидуальный объем использованного газа делится на 12 частей и умножается на действующий тариф на доставку газа (с 1 января - 0,36 грн (с НДС).

Например, потребитель со счетчиком использовал 80 куб м. газа в год, делит эту сумму на 12 месяцев, умножает на действующий тариф 0,36 грн. и получает 2,39 грн (с НДС) в месяц.

Ежемесячная плата за доставку природного газа для потребителей, которые используют ресурс только для приготовления пищи, т.е. с газовой плитой, без счетчика, составит 1,18 грн на одного человека в месяц.