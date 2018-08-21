Харьковчане хотят, чтобы в городе построили наземное метро

Такую петицию накануне написал на сайте Харьковского городского совета харьковчанин Вячеслав Александров. По его мнению, новый вид общественного транспорта мог бы сделать Харьков более комфортным.

«Предлагаю организовать строительство надземного метрополитена (хайвэй), который связал бы между собой те районы, которые не охвачены подземным метрополитеном даже в перспективе. Например, первая экспериментальная ветка такого верхнего электротранспорта могла бы проходить от Лысой горы через Полтавский шлях до Баварии или Ледного. В дальнейшем прочие ветки можно было бы строить с севера на юг, создавая станции пересадки возле метро», - написал Александров.

Пока петицию подписали всего 8 харьковчан. Для того, чтобы прошение рассмотрели, необходимо 5 тысяч подписей.