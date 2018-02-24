Харьковчане просят горсовет обновить городской транспорт в Индустриальном районе

24 февраля 2018 г. 10:44
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Харьковчане просят чиновников заменить старые троллейбусы в Индустриальном районе.

Соответствующая петиция об этом зарегистрирована на сайте Харьковского городского совета.

Автор петиции просит заменить на микрорайонах Горизонт и Солнечный (46 маршрут ),Восточный (7 маршрут), Рогань (45 маршрут ) троллейбусы) и добавить ещё несколько единиц на маршрутную линию.

«В часы пик доехать невозможно: стометровые очереди и давка, что создает трудности в поездках на работу. Сами троллейбусы в ужасном и непригодном для перевозок состоянии, что приводит к частым поломкам и нарушению графика движения», - отмечает автор петиции.

На данный момент петицию подписали около восьмидесяти человек.

Чтобы петицию рассмотрели в горсовете, ей необходимо набрать не менее 5000 подписей в течение 90 дней.

 

 

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