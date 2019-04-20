Харьковчане просят новый троллейбусный маршрут - петиция

20 апреля 2019 г. 18:45
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Создать новую троллейбусную линию по улице Морозова между проспектами Московским и Героев Сталинграда предлагает харьковчанин городским чиновникам.

Соответствующая петиция об этом зарегистрирована на сайте Харьковского горсовета.

С целью совершенствования городского общественного транспорта в Харькове, учитывая приобретение новых 57 единиц низкопольных троллейбусов, харьковчанин Василий Жорник предложил продолжить троллейбусный маршрут №31 таким образом: Северная Салтовка - станция метро Московский проспект - улица Морозова проспект Героев Сталинграда - конечная «Одесская».

Наличие новой троллейбусной линии и обновления маршрута №31, по мнению автора петиции, имеет ряд преимуществ для транспортной сети Харькова, в частности, таких как расширение покрытия сети городских маршрутов низкопольным транспортом.

Харьковчанин считает, что данная мера даст технологическую возможность подвоза пассажиров с улицы Морозова к станции метро Московский проспект, что сейчас невозможно из-за отсутствия трамвайной линии возле данной станции метро.

Также, по мнению автора петиции, это поддержит развитие сети городского электротранспорта из-за замены трамвайных линий на троллейбусные, строительство которых предусмотрено Генеральным планом развития Харькова.

В частности, речь идет о строительстве новой линии городского электротранспорта по улице Танкопия до улицы Морозова,  отметил харьковчанин и допустил возможность в будущем демонтажа  трамвайной линии по улице Морозова и Героев Сталинграда, поскольку, по его мнению, трамвай в конкретном случае не будет актуальным.

Сбор подписей под петицией стартовал 18 апреля, и на данный момент ее поддержали чуть более десятка человек.

Для того, чтобы петицию рассмотрели в горсовете, ей необходимо набрать не менее 5000 подписей в течение 90 дней.

 

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