Харьковчане просят отремонтировать дороги в Пятихатках

Харьковчане просят городских чиновников отремонтировать дороги в поселке Пятихатки в Киевском районе Харькова.

Соответствующая петиция об этом зарегистрирована на сайте Харьковского городского совета.

По мнению автора петиции, дороги в поселке пребывают в «плачевном» состоянии и нуждаются в ремонте.

«В данный момент их состояние настолько плохое, что двигаться со скоростью выше 20 км/ч проблематично. В некоторых местах ямы достигают ширины всей дороги и глубины до 20 см», - отмечает автор петиции.

Сбор подписей под петицией стартовал 25 апреля.

На данный момент петицию подписали 93 человека.

Для того, чтобы петицию рассмотрели в горсовете, ей необходимо набрать не менее 5000 подписей в течение 90 дней.