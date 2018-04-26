Харьковчане просят отремонтировать дороги в Пятихатках

26 апреля 2018 г. 12:41
46 просмотров

Харьковчане просят городских чиновников отремонтировать дороги в поселке Пятихатки в Киевском районе Харькова.

Соответствующая петиция об этом зарегистрирована на сайте Харьковского городского совета.

По мнению автора петиции, дороги в поселке пребывают в «плачевном» состоянии и нуждаются в ремонте.

«В данный момент их состояние настолько плохое, что двигаться со скоростью выше 20 км/ч проблематично. В некоторых местах ямы достигают ширины всей дороги и глубины до 20 см», - отмечает автор петиции.

Сбор подписей под петицией стартовал 25 апреля.

На данный момент петицию подписали 93 человека.

Для того, чтобы петицию рассмотрели в горсовете, ей необходимо набрать не менее 5000 подписей в течение 90 дней.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Закордонний паспорт? "Паспортний Сервіс" в "Ave Plaza"                          Для работы на летний период на Черноморском побережье требуется суши – повар с опытом работы. Т.0954022572, т. 0980969254 Светлана                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.