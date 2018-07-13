Харьковчане-собственники недвижимости в зоне строительства метро начали давать согласие на ее продажу - горсовет

13 июля 2018 г. 17:12
516 просмотров

Как сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета, с собственниками объектов недвижимого имущества, расположенного на территории будущего строительства участка метро от ст. «Метростроителей» до ст. «Одесская» продолжаются переговоры.

Изначально в мэрии провели встречи с собственниками недвижимости и выяснили их потребности по отселению, сообщил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов 

По его словам, все недвижимое имущество – квартиры, домовладения -  оценили по определенной методике при  помощи Фонда госимущества.

«Очень плотно работали с ним, чтобы процедура оценивания была проведена правильно, чтобы люди остались удовлетворены оценкой недвижимости. Начали уже объявлять результаты оценки, и мы видим по реакции людей, что она их устраивает. Уже порядка 14 субъектов-владельцев недвижимости в зоне будущего строительства метро, уже письменно согласились с оценкой и письменно уведомили, что готовы продать городу свою недвижимость», - сообщил первый вице-мэр.

Как отметил директор Департамента регистрации Олег Дробот, выкупная стоимость включает в себя как рыночную стоимость объектов, так и коэффициент компенсации, связанный с принудительностью такой продажи.

«Также стоимость учитывает инфляционные риски, включающие расходы, связанные с услугами риелтора, нотариуса, а также с налогами и расходами переезда, которые в будущем понесут собственники при покупке нового жилья», - отметил Олег Дробот.

Игорь Терехов в свою очередь подчеркнул, что городская власть продолжит соблюдать интересы харьковчан, чтобы люди приобрели хорошую недвижимость и переехали без затруднений.

Отметим, что процесс отселения людей из зоны будущего строительства метро городские власти планируют завершить до нового года, чтобы уже в 2019 году начать строительство. 

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.