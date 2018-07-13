Харьковчане-собственники недвижимости в зоне строительства метро начали давать согласие на ее продажу - горсовет

Как сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета, с собственниками объектов недвижимого имущества, расположенного на территории будущего строительства участка метро от ст. «Метростроителей» до ст. «Одесская» продолжаются переговоры.

Изначально в мэрии провели встречи с собственниками недвижимости и выяснили их потребности по отселению, сообщил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов

По его словам, все недвижимое имущество – квартиры, домовладения - оценили по определенной методике при помощи Фонда госимущества.

«Очень плотно работали с ним, чтобы процедура оценивания была проведена правильно, чтобы люди остались удовлетворены оценкой недвижимости. Начали уже объявлять результаты оценки, и мы видим по реакции людей, что она их устраивает. Уже порядка 14 субъектов-владельцев недвижимости в зоне будущего строительства метро, уже письменно согласились с оценкой и письменно уведомили, что готовы продать городу свою недвижимость», - сообщил первый вице-мэр.

Как отметил директор Департамента регистрации Олег Дробот, выкупная стоимость включает в себя как рыночную стоимость объектов, так и коэффициент компенсации, связанный с принудительностью такой продажи.

«Также стоимость учитывает инфляционные риски, включающие расходы, связанные с услугами риелтора, нотариуса, а также с налогами и расходами переезда, которые в будущем понесут собственники при покупке нового жилья», - отметил Олег Дробот.

Игорь Терехов в свою очередь подчеркнул, что городская власть продолжит соблюдать интересы харьковчан, чтобы люди приобрели хорошую недвижимость и переехали без затруднений.

Отметим, что процесс отселения людей из зоны будущего строительства метро городские власти планируют завершить до нового года, чтобы уже в 2019 году начать строительство.