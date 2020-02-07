Харьковчане стали чаще пользоваться электронными средствами для передачи данных счетчиков - Харьковоблэнерго

Абоненты АО "Харьковоблэнерго" стали чаще пользоваться электронными средствамидля передачи данных приборов учета потребленной электроэнергии.

Об этом сообщили в пресс-службе энергокомпании.

"По итогам января текущего года в компанию поступило около 230 000 сообщений с данными о потребленном объеме электроэнергии", - сказано в сообщении.

По данным энергетиков, по сравнению с предыдущим расчетным периодом количество абонентов, воспользовавшихся онлайн услугами, выросло на треть.

"Среди многих источников для передачи данных, предлагаемых АО "Харьковоблэнерго", потребители предпочитают "Личный кабинет", sms-сообщение и мобильное приложение "Харэнерго". На эти сервисы приходится более 73% от всех отправленных сообщений. При этом наибольшую положительную динамику демонстрирует мобильное приложение "Харэнерго" - его популярность только в течение последнего месяца выросла в 2,5 раза», - отметили в "Харьковоблэнерго".

Энергетики считают, что такая статистика свидетельствует об эффективности внедрения в АО "Харьковоблэнерго" диджитализации в работу по обслуживанию потребителей.

"Инновационные подходы позволяют создать удобные и комфортные условия получения качественных услуг для каждого клиента компании", - добавили в "Харьковоблэнерго".