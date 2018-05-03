Харьковчанин хотел вывезти из Украины около 16 миллионов рублей

03 мая 2018 г. 10:49
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Накануне на Гоптовке харьковские пограничники совместно с работниками ГФС обнаружили у харьковчанина большую сумму незадекларированной валюты.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Так, после обеда в пункт пропуска  на автомобиле «Хюндай» прибыл  46-летний харьковчанин. Мужчина выезжал из Украины в Россию. При  погранично-таможенном контроле мужчина заметно нервничал, поэтому правоохранители решили  досмотреть автомобиль и личные вещи мужчины.

При досмотре в порогах автомобиля правоохранители обнаружили пять полиэтиленовых пакетов, в которых находились деньги. Общая сумма незадекларированных средств составила 15500000 рублей РФ.

По данному факту сотрудники ДФС составили протокол о нарушении таможенных правил и изъяли деньги вместе с машиной.

Общая сумма оценки валюты по курсу НБУ и машины составляет почти 6700000 гривен.

Видео: 

Прикордонники затримали "Хюндай" з 15,5 мільйонами рублів РФ

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