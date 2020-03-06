"Харьковэнергосбыт" задает планку на энергетическом аукционе

На 11 марта запланирован первый аукцион в коммерческих секциях с использованием коэффициентов. Инициатором стартовой позиции на покупку выступило ЧАО "Харьковэнергосбыт".

В конце прошлого года Украинская энергетическая биржа предложила участникам рынка новые инструменты для торговли электроэнергией, среди которых представлены торги коэффициентами. Суть такого аукциона заключается в том, что участник, который инициирует выставление позиции на аукцион, вместо цены указывает стартовый коэффициент, представляющий собой ставку дисконта или премии к избранному инициатором базовому индикатору цены.

Поставщик Харьковской области планирует закупить 5400 МВт*ч электроэнергии пиковой нагрузки.

ЧАО "Харьковэнергосбыт" выбрал цены РДН на соответствующее время в качестве базового индикатора цены, стартовый коэффициент был определен на уровне 0,995. Таким образом, общество заботится о своих клиентах и ​​заинтересовано в создании выгодных условий поставки электрической энергии потребителям.

Следует напомнить, что в соответствии с постановлением от 26.10.2018 № 1268 НКРЭКУ на ЧАО "Харьковэнергосбыт" возложено выполнение специальных функций по обеспечению общественных интересов, а именно - функции поставщика универсальных услуг на территории Харьковской области и Харькова.