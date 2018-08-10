"Харьковоблэнерго" ограничило из-за долгов электроснабжение "Харьковских тепловых сетей"

АО "Харьковоблэнерго" сегодня, 10 августа, ограничило электроснабжение объектов предприятия-неплательщика КП "Харьковские тепловые сети" в связи с систематической задолженностью за потребленную электроэнергию в размере 344 млн гривен, сообщает пресс-служба "Харьковоблэнерго".

В обществе отметили, что переговоры о возобновлении своевременных и полных платежей со стороны КП "Харьковские тепловые сети" не принесли положительный результат.

"АО "Харьковоблэнерго" с целью соблюдения энергетической безопасности региона, а также недопущения возникновения задолженности по заработной плате и срыва проведения плановых и текущих ремонтных работ вынуждено принять решительные шаги, предусмотренные действующим договором между энергопоставщиком и коммунальным предприятием", - говорится в сообщении.

Как сообщил «Интерфакс-Украина» пресс-секретарь "Харьковоблэнерго" Владимир Скичко, общество отключает административные здания и служебные помещения.

"Уже проводится ограничение. Мы не отключаем технологию. Мы отключаем административные здания и служебные помещения. Мы хотим максимально вывести из-под удара харьковчан", - сказал он.

Скичко подчеркнул, что энергетики действуют в рамках договора и рассматривают ограничения электроснабжения как вынужденную меру.

"С целью соблюдения энергетической безопасности региона, а также недопущения возникновения задолженности по заработной плате и срыва проведения плановых и текущих ремонтных работ мы вынуждены предпринять решительные шаги, предусмотренные действующим договором между энергопоставщиком и коммунальным предприятием", - сказал он.