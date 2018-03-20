«Харьковоблэнерго» потратит 82 миллиона гривен на новые трансформаторы с переплатой в разы

АК «Харьковоблэнерго» заключил соглашение с ООО «НПП« Интеграл »о приобретении трансформаторов стоимостью 82530000 гривен.

Об этом сообщил Харьковский антикоррупционный центр.

Информация о сделке размещена сайте «Прозорро».

Речь идет о приобретении 6217 трансформаторов по 100 различным позициям.

Единственным конкурентом победителя, по информации в документации, было ООО «ТК« Сити ».

Эта фирма предлагала казахские трансформаторы.

ООО «НПП« Интеграл» предлагал отечественные трансформаторы, в частности Уманский завода« Мегомметр ».

Учредителями являются Виталий Стрижко и Эдуард Иванюкович.

Директор - Антон Власенко. Телефон, который использует эти фирма, совпадает с номером, которым пользуется еще одна фирма Стрижко - ООО "МОЯ ЭНЕРГИЯ-СВ"

По данным сайта "Наши Деньги", "Харьковоблэнерго" в разы переплатит за трансформаторы.

Наибольшая сумма в 11530000 гривен пойдет на силовые трансформаторы ТМ-400 кВА 10 / 0,4 кВ по 235 тыс грн.

В открытых источниках их можно найти в продаже по 92-109 тысяч гривен, что в 2-2,5 раза дешевле, отметили в Харьковском антикоррупционном центре.

В мае 2017 года на тендере ГП «НЭК« Укрэнерго» трехфазные трансформаторы с двумя обмотками ТМ-400/10 У1 стоили по 73 тысячи гривен.

Цены остальных трансформаторов типа ТМ различной мощности с напряжением 6 (10) / 0,4 кВ превышают рыночный уровень примерно на столько же.

Еще 7920000 гривен отведено на силовые трансформаторы ТС-630/6-У3 по 792 тысячи гривен.

В России они продаются по цене от 827 тысяч рублей или 379 тысяч гривен, что вдвое дешевле, отметили в ХАЦ.

Кроме того, 7270000 гривен заплатят за трансформаторы напряжения URS-36 по 128 тысяч гривен.

В ХАЦ подсчитали, что цена сделки на 29% ниже ожидаемой стоимости закупки в 115 620 000 гривен.