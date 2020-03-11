«Харьковоблэнерго» стало лидером по выполнению инвестпрограммы в Украине

Это просто подвиг, - именно так члены НКРЕКП оценили результаты работы АО «Харьковоблэнерго» по итогам 2019 года.

Выполнение обществом инвестиционной программы на 100% стало крупнейшим достижением по этому показателю среди энергораспределительных предприятий Украины.

Вместе с тем, сегодня на заседании НКРЭКУ была утверждена инвестиционная программа АО «Харьковоблэнерго» на 2020 год. В течение года на развитие предприятия планируется направить 280 500 000 гривен. При этом уже за первые 2 месяца этого года инвестиционная программа 2020 профинансирована на 45% от общего годового объема.

Следует отметить, что в последние несколько лет предприятие находилось в состоянии упадка, когда длительное время не выплачивалась заработная плата, не осуществлялись расчеты с бюджетом, не выполнялись ремонты и инвестиционные программы.

Только после смены осенью 2018 руководства АО «Харьковоблэнерго» удалось вывести компанию из крутого пике. Сейчас вовремя выплачивается зарплата, втрое увеличены объемы платежей в бюджет, впервые за 7 лет в полном объеме выполнена инвестиционная программа, что позволило капитализировать 296 млн. грн. на строительство и реконструкцию электросетей и подстанций Харьковщины.

На заседании НКРЭКУ члены Комиссии пожелали харьковским энергетикам сохранить положительные результаты и наращивать достижения.

Однако удастся ли обществу продолжить свое развитие в случае прихода нового главы компании без опыта работы в энергетике - вопрос, кажется, риторический!