"Харьковоблэнерго" закупило новые автомобили, три из них - с электродвигателями

28 января 2020 г. 14:34
1 просмотр

АО "Харьковоблэнерго" в рамках инвестиционной программы текущего года приобрело десять автомобилей, три из которых с электрическими двигателями.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Новые пикапы "Mitsubishi L 200", кроссоверы "Renault Duster" и электрические "Renault Kango" поступят в службы релейной защиты и измерений, надзора за электропотреблением, эксплуатации приборов и систем учета, а также в другие подразделения предприятия.

В энергокомпании убеждены, что современная техника обеспечит мобильность персонала во время выполнения производственных задач, позволит оперативно выезжать на обслуживание электрических сетей и оборудования, а также безотлагательно реагировать на заявления потребителей.

Харьковские энергетики активно внедряют в свою текущую деятельность современные технологии, поэтому выбор при обновлении автопарка в сторону электромобилей является закономерным шагом на пути инноваций.

"Использование электромобилей сократит расходы на их содержание и эксплуатацию, положительно скажется на экологическом состоянии окружающей среды", - добавили в "Харьковоблэнерго".

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.