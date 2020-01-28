"Харьковоблэнерго" закупило новые автомобили, три из них - с электродвигателями

АО "Харьковоблэнерго" в рамках инвестиционной программы текущего года приобрело десять автомобилей, три из которых с электрическими двигателями.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Новые пикапы "Mitsubishi L 200", кроссоверы "Renault Duster" и электрические "Renault Kango" поступят в службы релейной защиты и измерений, надзора за электропотреблением, эксплуатации приборов и систем учета, а также в другие подразделения предприятия.

В энергокомпании убеждены, что современная техника обеспечит мобильность персонала во время выполнения производственных задач, позволит оперативно выезжать на обслуживание электрических сетей и оборудования, а также безотлагательно реагировать на заявления потребителей.

Харьковские энергетики активно внедряют в свою текущую деятельность современные технологии, поэтому выбор при обновлении автопарка в сторону электромобилей является закономерным шагом на пути инноваций.

"Использование электромобилей сократит расходы на их содержание и эксплуатацию, положительно скажется на экологическом состоянии окружающей среды", - добавили в "Харьковоблэнерго".