«Харьковоблэнерго» защищает активы: похитителя проводов отправили за решетку на три года

Кражи энергетического оборудования наносят значительный материальный ущерб и одновременно ставят под угрозу бесперебойное электропитание потребителей. Поэтому специалисты АО "Харьковоблэнерго" разработали и внедрили ряд эффективных мер по противодействию криминальным посягательствам на имущество предприятия.

Об этом сообщили в пресс-службе АО «Харьковоблэнерго».

Отмечается, что одновременно энергетики плодотворно взаимодействуют с правоохранительными органами. Именно благодаря совместным усилиям сотрудников службы защиты активов АО "Харьковоблэнерго" и Золочевского райотдела полиции удалось установить и задержать вора электрических проводов. Вором оказался нигде не работающий неоднократно судимый 31-летний местный житель.

Следствием установлено, что охотник за металлом с помощью взятой с собой лестницы поднялся на железобетоные опоры линии электропередач и снял около 130 метров алюминиевого провода. Похищенное имущество преступник отнес в пункт приема металлолома.

Уголовный заработок в несколько десятков гривен стоил мужчине слишком дорого. Золочевский районный суд огласил приговор по уголовному делу - 3 года лишения свободы. Кроме того, осужденному предстоит возместить предприятию нанесенный ущерб.

Специалисты АО "Харьковоблэнерго" обращаются к харьковчанам и жителям области с убедительной просьбой не быть равнодушными и проявлять бдительность. В случае появления подозрительных лиц вблизи энергетических объектов и линий электропередачи следует позвонить в колл-центр общества по телефонам: 067-2340-413, 050-0540-413, 063-0540-413. Конфиденциальность гарантируется.

