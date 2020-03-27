Харьковская больница №13 закупила миллион медицинских масок на 14 миллионов гривен — ХАЦ

КНП «Городская клиническая больница № 13» заключила соглашение с киевской «Софи-Мед» по приобретению медицинских масок на 14 миллионов гривен.

Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр со ссылкой на данные с сайта «Прозорро».

Согласно договору больница приобрела 1 миллион штук медицинских масок с резиновыми петлями «Medicare». Стоимость одной маски составляет 14 гривен.

Как отмечается, соглашение было подписано по переговорной процедуре. Товар будет передан после стопроцентной предоплаты.

В ХАЦ напомнили, что 22 марта исполком Харьковского городского совета выделил из резервного фонда городского бюджета еще 40 млн гривен на борьбу с коронавирусом, в том числе на средства защиты.

А до этого 20 миллионов гривен были выделены на сессии горсовета.

По данным ХАЦ, ООО «Софи-Мед» записан на Марию Якубович.