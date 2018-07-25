Харьковская фирма - фигурант уголовного дела будет ремонтировать теплосети возле гостиницы «Националь», - ХАЦ

КП "Харьковские тепловые сети" заключили соглашение с ООО «НПП« Лидис »о проведении реконструкции теплосети на 221,3 тысячу гривен.

Об этом сообщил Харьковский антикоррупционный центр.

Как следует из информации на сайте «Прозорро» подлежит реконструкции тепловая сеть на участке от УТ 4940 / 1-5 до жилого дома по проспекту Науки, 11.

Как обратили внимание активисты ХАЦ, этот участок находится рядом с гостиницей «Националь».

Соглашение заключили без проведения открытых торгов по допороговой процедуре, отметили в антикоррупционном центре.

Кроме того, в ХАЦ обратили внимание, что заказчики скрыли цены на строительные материалы.

По информации антикоррупционного центра, ООО «НПП« Лидис »основал Сергей Бочаров, и эта фирма фигурирует в нескольких уголовных производствах. В частности, о деятельности «конвертационного центра».

Это уже не первый раз, когда тепловые сети заключают соглашение с «проблемной» компанией, отметили в ХАЦ.