Харьковская область лидирует по количеству оформленных договоров по программе «Доступные кредиты 5-7-9%»

03 августа 2020 г. 15:47
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Инициированная Президентом в начале года программа кредитования «5-7-9%» эффективно реализуется. По состоянию на 1 августа сумма выданных кредитов составляет более 3,3 миллиарда гривень для 1755 компаний. В структуре кредитного портфеля больше всего средств было предоставлено предприятиям сельского хозяйства (62%) и перерабатывающей промышленности (14%). Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса Президента Украины Юлия Ковалив.

По ее словам, среди регионов Украины по количеству оформленных договоров лидируют Харьковская (12%), Киевская (11%) и Сумская (8%) области.

Ковалив отметила, что в настоящее время программа кредитования «5-7-9%» доступна в 18 банках, еще 10 финансовых учреждений изъявили желание присоединиться к ней, что свидетельствует об успешности инициативы.

Программа постоянно будет расширяться, к участию в ней будут пытаться привлечь как можно большее количество предприятий и частных лиц.

Напомним, государственная программа «Доступные кредиты 5-7-9%» инициирована Президентом Украины и Кабинетом министров для широкой поддержки проектов украинских микро- и малых предприятий.

Предоставление трех возможных ставок - 5%, 7% или 9% - по кредитам зависит от размера бизнеса и срока его деятельности. Дополнительно ставка кредитования будет снижаться на 0,5% годовых за каждого наемного работника, но не менее чем до 5% годовых.

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