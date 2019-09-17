Харьковская область получит более 1 миллиарда на дороги

Харьковской области выделили 1 млрд 229 млн 960 тыс гривен на дорожные расходы согласно проекту госбюджета, в котором Кабинет министров распределил деньги для областей Украины - сообщают в Министерстве Инфраструктуры.

Отметим также, что проект Государственного бюджета на 2020 год, подготовленный и внесенный Правительством в Верховную Раду, предусматривает рекордный объем финансирования дорожной отрасли - в объеме 74,4 млн гривен.

Киев получит 2,21 млрд грн, Полтавская область - 1,3 млрд грн, Винницкая область - 1,26 млрд грн.

Харьковская область - четвертая по объему выделенных денег.