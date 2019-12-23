Харьковские дорожники без тендера вдвое увеличили стоимость ремонта окружной - ХАЦ

Служба автомобильных дорог в Харьковской области заключила дополнительное соглашение с ООО «Дороги Украины» по ремонту участка дороги Киев-Харьков-Довжанский стоимостью 16620000 гривен.

Об этом сообщает Харьковской антикоррупционный центр, со ссылкой на информацию на сайте «Прозорро».

Как пояснили в ХАЦ, речь идет о дополнительных работ при ремонте участка длиной 500 м автомобильной дороги общего пользования государственного значения М-03 Киев-Харьков-Довжанский (на пл. Ростов-на-Дону) на участке км 493 + 400 - км 493 + 900.

При этом антикоррупционеры напомнили, что в июле Служба автомобильных дорог в Харьковской области объявила тендер на проведение ремонтных работ этой дороги стоимостью 22600000 гривен.

В сентябре по результатам торгов соглашение на сумму 21149000 гривен подписали с ООО «Дороги Украины».

«9 декабря сумму по этому договору уменьшают до 17068000 гривен, в уже 21 декабря новым соглашением прибавляют еще 16620000 гривен на дополнительные неотложные работы.То есть общая стоимость ремонта 500 метров дороги будет стоить более 33 миллионов гривен», - подсчитали в ХАЦ.

Кроме того, как отметили антикоррупционеры, дополнительное соглашение подписано без проведения торгов.

Заказчик сослался, что «замена предыдущего поставщика (исполнителя работ, поставщика услуг) может привести к несовместимости или возникновения проблем технического характера, связанных с эксплуатацией и обслуживанием», обратили внимание в Харьковском антикоррупционном центре, отметив, что ремонт дороги не является чем-то уникальным.

«Интересно, что 8 млн.грн собираются освоить до конца года, а остальные - в следующем году», - замечают антикоррупционеры.

По данным ХАЦ, учредителями фирмы являются сейшельский оффшор DANNERA COMMERCE CORP. и Кирилл Михайленко. Бенефициаром указан Александр Куприенко, а директором является Денис Назимов.

Кроме того, в ХАЦ отметили, что глава Службы автомобильных дорог в Харьковской области Евгений Зражевец уволился именно в день подписания настоящего дополнительного договора.