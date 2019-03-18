Харьковские коммунальщики бастуют, жалуясь на недопустимые условия работы

Водители коммунального предприятия "Комплекс по вывозу бытовых отходов" бастуют. Причины - несвоевременная выплата заработной платы, увеличение часов работы, которые не входят в зарплатную ведомость, и еще ряд, по мнению водителей, недопустимых нарушений, например, приобретение за свой счет запчастей.

Около сотни работников собрались в актовом зале и во дворе для того, чтобы добиться изменений от руководства КП. К решительным действиям работников подтолкнуло также объявление, что на двух машинах будет работать не по четыре водителя – а по три. Люди предполагают, что четвертого водителя просто будут увольнять, а их нагрузку распределят между остальными. К тому же машины будут работать без отдыха и часто ломаться.

Сергей Мельник, водитель

Обещали нам с февраля поднять зарплату, теперь говорят - с марта, а март подойдет, скажут - с июня. Мы должны работать тут за 7 000 – жить в этом гараже. И нас кормят завтраками – «завтра, завтра»!

Игорь, водитель

Работаем по 12 часов, а закрывают по 8 часов. Зачем тогда загрузки такие?

С 2015 года у них зарплата ни разу не повышалась, говорят водители. Хотя в СМИ осенью руководитель КП комментировал, что повышение тарифов на вывоз мусора связано с перечислением заработной платы его работникам.

Водители же утверждают: зарплаты подняли тем, кто занимает высокие должности. К тому же участники сегодняшнего собрания добавляют, что более семидесяти работников коммунального предприятия написали заявления об увольнении.

Потеря такого количества водителей одновременно приведет к тому, что город станет помойкой через несколько дней, говорят протестующие. К тому же больше терпеть игнорирование со стороны руководства они уже не в силах. Сергей, водитель

Мусор подняли на 100% для населения, для всех на 100%, а оплата стала меньше. Вот у людей есть расчетные есть, у кого на 1000, у кого на 1700, на 2000 меньше зарплата стала. Почему? А мусор подняли!..

Владислав Коваленко, водитель

Мы написали уже заявления, те, кто здесь сидят, заявление написано, и никто выезжать не будет. – Сколько человек написало об уходе? – Ну, человек 70 точно написало. – А это ваше четкое намерение? - Да! Если не поменяют условия, то мы просто уйдем и не выйдем. Понимаете, что будет с городом?

Никаких разъяснений от руководства они не получили. Общение с директором коммунального предприятия - Фазилем Аббасовым оказалось коротким. Увидев камеру, директор сразу покинул помещение и скрылся в своем кабинете. К журналистам не вышел.

Вот вы сейчас издали приказ – почему вы заблаговременно за два месяца не предупредили коллектив, что у вас будут изменения какие-то? Почему вы уходите? Почему вы уходите?

Напомним, что тарифы на вывоз мусора повысились вдвое в январе 2019 года: с десяти до двадцати двух гривен на каждого зарегистрированного в квартире. По аналогичной причине - убыточность предприятия - в этом году тарифы повышались и в городском электротранспорте и метрополитене.

А КП "Харьковские тепловые сети" через неделю будет проводить общественные слушания по поводу очередного повышения тарифов на тепло более чем на 20%. Работники других коммунальных предприятий, в частности, вышеупомянутого «ХТС», также жаловались на невыплату зарплат.