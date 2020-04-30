Харьковские машиностроители передали Минобороны очередную партию бронетранспортеров

Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени Морозова (ХКБМ), входящий в состав ГК "Укроборонпром", передало Министерству обороны очередную партию из 5 бронетранспортеров БТР-4Е.

Как сообщает сегодня пресс-служба "Укроборонпрома", все БТРы оснащены пулеметами КТ762 производства киевского государственного предприятия "Маяк", который является соисполнителем контракта.

Таким образом ХКБМ выполнило уже 60% государственного контракта - по состоянию на конец апреля на заводе изготовили и передали военным 28 бронетранспортеров из 45, предусмотренных государственным оборонным заказом 2019 года.

"Все БТР приняты военной приемкой Минобороны и уже отбыли в воинскую часть", - сообщил директор предприятия Яков Мормиль.

Первые отгрузки военным бронетехники после возобновления работ по контракту состоялись в декабре 2019 года - ХКБМ передало военным 12 бронетранспортеров БТР-4Е.

Далее отгрузки происходили строго по графику.

Так, в феврале этого года предприятие отгрузило 3 бронемашины, в январе - 4, в марте - 4 и пятый - в апреле. Всего по контракту ХКБМ должно изготовить и передать 45 единиц бронетранспортеров БТР-4Е.

Во время карантина в Украине производство пулеметов на заводе "Маяк" и бронетранспортеров на ХКБМ происходит без задержек, государственный контракт выполняется всеми соисполнителями в полном объеме и в соответствии с графиком, отмечает пресс-служба "Укроборонпрома".