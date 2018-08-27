Харьковские налоговики рассказали подробности о внедрении системы электронного чека

Внедрение электронной системы «Электронный чек» предусматривает качественно новые преобразования в звене "предприниматель - потребитель".

Об этом сообщили в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГФС.

Сущность новой модели, по словам налоговиков, заключается во внедрении альтернативного технологического решения для регистрации расчетных операций в сфере торговли без применения традиционных регистраторов (РРО).

Программа "Электронный чек" имеет ряд существенных преимуществ:

- система может быть установлена на любое устройство - персональный компьютер, планшет или смартфон;

- она доступна, бесплатная и может быть интегрирована с другими системами ГФС и бухгалтерскими программами;

- имеет наивысшую степень защиты и работает 24 часа в сутки и 7 дней в неделю.

Кроме того, применение такой модели на практике избавляет от необходимости приобретать традиционный кассовый аппарат и, соответственно, печатать бумажные чеки.