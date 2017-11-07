Харьковские предприниматели уплатили в бюджет более 14,5 миллиардов

За 10 месяцев 2017 в Государственный бюджет Украины поступило 14465 млн. грн. платежей.

Как проинформировала начальник управления Харьковского управления Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Галина Феденко, это на 347 300 000 грн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Проведенный анализ поступлений от крупных плательщиков показал, что было достигнуто увеличение поступлений по таким платежам, как акцизный налог - на 1 656 400 000. грн. (+ 20%), налог на добавленную стоимость - на 807 500 000 грн. (+ 31%), налог на доходы физических лиц в части, уплачиваемой в государственный бюджет, на 32 млн. грн. (+ 18%).

«Только в течение октября этого года в государственный бюджет собрано 1632 млн. грн, что на 366 800 000 грн., или на 29% превышает прошлогодний показатель», - отметила Галина Феденко.

Наибольший прирост платежей в прошлом году состоялся по налогу на добавленную стоимость в 1,6 раз, по акцизному налогу - на 23% и по налогу на доходы физических лиц в части, уплачиваемой в государственный бюджет - на 27%.

