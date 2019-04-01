Харьковских бизнесменов оштрафовали на 7,5 млн. гривен

01 апреля 2019 г. 11:40
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На предприятиях Харьковщины инспекторы труда выявили во время инспекционных посещений нелегально трудоустроенных работников.

Об этом сообщили в ГУ Гоструда в Харьковской области.

Так,  в обществе с ограниченной ответственностью, которое занимается торговлей, проверяющие обнаружили 54 неоформленных работника.

На частном предприятии, которое работает в сфере деятельности гостиниц и подобных средств временного размещения людей, нелегально работали 3 человека.

На обществе с ограниченной ответственностью, которое осуществляет деятельность в сфере общественного питания, работали 3 человека без официального трудоустройства.

По результатам инспекционных посещений уполномоченными лицами Главного управления Гоструда рассмотрены дела и вынесены постановления о наложении штрафных санкций на общую сумму более 7500000 гривен.

 

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