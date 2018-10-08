Харьковских бизнесменов предупредили о мошеннических проверках

08 октября 2018 г. 16:27
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Харьковские правоохранители предупреждают о распространении случаев мошенничества со стороны неизвестных в отношении предпринимателей.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления ГФС в Харьковской области, представляясь работниками фискальных органов, мошенники посещают предприятия (предпринимателей), под видом проверки легализации труда наемных работников и заработной платы.

Угрожая штрафами, якобы для «улаживания вопроса» о выявленных нарушениях в ходе «проверки», псевдоинспекторы требуют с предпринимателей деньги.

Правоохранители настоятельно советуют харьковским бизнесменам и работодателям быть внимательными и осмотрительными.

Как сообщили в пресс-службе налоговиков, при обнаружении таких фактов следует обращаться в Антикоррупционный сервис ГФС Украины «Пульс» по телефону 0-800-501-007 (направление 4) и в правоохранительные органы.

 

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