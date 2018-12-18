Харьковский горсовет подозревают в растрате средств на реконструкции сквера с памятником Гурченко - ХАЦ

Харьковские правоохранители подозревают должностных лиц частной фирмы ООО «Фирма« Мега-строй» в возможном завладении бюджетными средствами при проведении реконструкции сквера по ул. Тринклера, 6 по предварительному сговору с должностными лицами Харьковского горсовета.

Об этом стало известно из постановления Дзержинского райсуда города Харькова от 14 ноября 2018 года, сообщает Харьковский антикоррупционный центр.

Сквер по ул. Тринклера, 6 - это сквер, в котором в июле 2018 установили памятник Людмиле Гурченко высотой более семи с половиной метров.

2 августа 2018 в качестве свидетеля по делу допросили директора Департамента коммунального хозяйства горсовета Алексея Богача, который отметил, что при реконструкции сквера завышения материально-товарных ценностей и работ не было, детали он не помнит, на ключевые вопросы он не ответил, пользуясь ст. 63 Конституции Украины.

Всего на капитальный ремонт зеленой зоны небольшого сквера по улице Тринклера, 6 потратили 9,59 млн.грн. (Без учета стоимости самого памятника).

В 2017 году Департамент коммунального хозяйства Харьковского горсовета подписал договор с ООО «Фирма« Мега-Строй »по капитальному ремонту на 6,54 млн.грн., при этом объемы ремонта были уменьшены почти вдвое - до 3,26 млн грн., отметили в ХАЦ.

В 2018 году тот же Департамент заключил еще один договор с ООО «Фирма« Мега-Строй »по ремонту сквера, на этот раз стоимостью 6,32 млн.грн.

После проведения аукциона в 2017 году Харьковский антикоррупционный центр констатировал завышенные цены на некоторые товары и стройматериалы, а именно: парковые опоры для освещения, водоразборные колонки, горячекатаная арматурная сталь.

В 2018 году, как было уже указано, сумма кап.ремонта сквера выросла на 50%. Не в последнюю очередь за счет гранитной облицовки постамента, на который установили памятник Людмиле Гурченко, отметили в ХАЦ. Стоимость 1 кв.м. гранита составила 68738 гривен.

В Украине Покостовский гранит стоит 800-850 грн. / кв.м.).

Всего за облицовку небольшого постамента заплатили более 1,8 млн.грн.

Стоит отметить, что в обновленный сквер установили лавочки по 28,9 тыс.

Кроме этого, по мнению хац, были переплаты на закупки асфальтобетонных смесей, бортовых камней 1ГП, бортовых камней 3ГП и приствольных решеток.

Приствольные решетки продолжили покупать по цене Apple MacBook, хотя следователи уже доказали, что их покупают у кучи своих фирм-«прокладок».

Что касается ООО «Фирма« Мега-Строй », то фирма записана на жителя Луганской области Антона Коротких.