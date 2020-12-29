Харьковский горсовет потратил на подготовку к новогодним и рождественским праздникам 12,5 миллионов гривен - ХАЦ

Различные коммунальные предприятия Харьковского горсовета и районные отделы культуры потратили в этом году на подготовку к новогодним и рождественским праздникам около 12,5 миллионов гривен.

Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр со ссылкой на данные системы публичных закупок "ProZorro".

Согласно документам, праздничное оформление площади Свободы, установка световой елки на площади Конституции и ледяной елки на перекрестке ул. Вернадского и Гимназической Набережной обошлось в 4320000 гривен.

Многофункциональную сборную-разборную конструкцию из модулей на площадь Свободы приобрели за 2960000 гривен.

Еще 1400000 гривен потратили на установку и настройку этой конструкции.

Кроме этого 950 тысяч гривен стоило декоративное освещение инженерных сооружений по городу.

«Еще почти 3 миллиона гривен - это закупки муниципального центра культурных инициатив и районных отделов культуры Харькова, пишет ХАЦ. - Например, Муниципальный центр культурных инициатив потратил 160,5 тыс. на ростовых кукол (9 ростовых кукол "Герои сказок" по 14,5 тыс. грн. за штуку и одна ростовая кукла "Король Крыс" была куплена 30 тыс. грн.)»

Также, отмечают в ХАЦ, отдел культуры по Киевскому району приобрел за 50 тысяч гривен декорацию 1.5х3.8м «Световая сценическая установка диаметром 2.5 м».