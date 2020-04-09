Харьковский горсовет потратит на рекламу в соцсетях 160 тысяч гривен

09 апреля 2020 г. 12:00
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Харьковский горсовет планирует потратить на таргетированную рекламу в соцсетях 160 тысяч гривен.

Соответствующие данные опубликованы на сайте системы публичных закупок Рrozorro.

Как следует из данной информации, речь идет о настройках и сопровождении рекламы в социальных сетях Facebook и Instagram, которую заказал Департамент административных услуг и потребительского рынка Харьковского городского совета.

Услуги будут предоставляться с 1 мая по 31 декабря 2020 года.

Победителем тендера стал ФОП Николаев Александр Александрович.

По условиям протокола соглашения цены договора, настройка и сопровождение таргетированной рекламы в Фейсбук в данные сроки его действия обойдется в 45 тысяч гривен, во столько же – аналогичная услуга в Инстаграм, показ публикаций в соцсетях с охватом аудитории в 170 тысяч человек в мае обойдется в 14 тысяч гривен, а в последующие месяцы до его окончания (с охватом 120 тысяч человек в месяц) – в 56 тысяч гривен.

 

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