Харьковский горсовет согласовал покупку в кредит 50 троллейбусов с автономным ходом

Приобретение 50 новых троллейбусов согласовали на прошлой сессии горсовета. Их особенность - наличие так называемого автономного хода, это когда до 20 километров машины могут ехать на заряженном аккумуляторе.

Они нужны, говорят чиновники, чтобы проложить новые маршруты, в том числе там, где нет электросети.

Евгений Водовозов, зам.мэра Харькова

Якщо взяти як приклад Північну Салтовку, цьому транспорту ще потрібен час для підзарядки, це дуже длінний маршрут, який об»единить Північну Салтовку та стару Салтовку. Наприклад, їм, щоб доїхати до Героєв Праці, їм потрібно доїхати до вул.Барабашова та йти пішки. А він тепер поверне до Героєв Труда, доїде до метро Героєв Труда і поїде да Північної Салтівки. Й таких нововведеннь є достаньо, щоб наповнити електротранспортом місто.

Эти троллейбусы станут третьей партией новых машин, которые закупает горсовет. Первые 57 были приобретены за кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития в прошлом году. 43 из них уже в городе и вышли на маршруты.

Еще примерно 48 троллейбусов, в том числе двухсекционных, было решено приобрести за счет кредита Европейского инвестиционного банка. Сейчас уточняют финансовые условия.

Теперь депутаты дали согласие на закупку еще 50 машин - также в кредит.

Евгений Водовозов, зам.мэра Харькова

Ми не лише заміняємо, ми добавляємо нові маршрути. На сьогодні це десь 70-80% заміна, й ніхто не збирається різати на металолом те, що було, ми хорошо подумаємо, що з ними робити, й викидати аби куда не будемо.

При этом, за счет чего будут отдавать кредит, в мэрии не уточняют. Только говорят, что ставка по кредиту небольшая - в районе 5-6 процентов. Но учитывая сумму кредита - 11,5 миллионов евро, - это будет означать, что город должен отдать кредиторам за 12 лет более 17 миллионов евро или полмиллиарда гривен. Что почти равняется годовым расходам Харькова на все дороги города. И это только первый кредит.

При этом официально коммунальные предприятия электротранспорта являются убыточными. В чем причина этой убыточности - из-за отсутствия независимого аудита и непрозрачной финансовой деятельности предприятий - сказать трудно даже экспертам. К тому же в последнее время открыто уже несколько уголовных производств по использованию фирм- "прокладок" и проведению сомнительных тендеров. Поэтому расплачиваться с кредиторами придется именно бюджетными деньгами.

А это нагрузка, говорят юристы, которую можно было бы уменьшить, если закупить не новые троллейбусы, а те, что уже были в употреблении.

Анатолий Родзинский, юрист

Когда «бэушный» троллейбус «Skoda», который снимается с эксплуатации в таких городах как Вильнюс и Каунасс, стоит всего миллион гривен. Таким образом, экономия на покупке импортных троллейбусов «Skoda», по сравнению с новыми троллейбусами украинскими «Богдан», составила бы 1 миллиард гривен, которые могли бы пойти на реконструкцию домов.

Ждет реорганизация и рельсовый электротранспорт. Правда, пока речь о приобретении новых трамваев не идет. Депутаты только приняли решение об объединении двух депо – «Салтовского» и «Октябрьского». Чтобы специалистам было проще разрабатывать стратегию дальнейших действий в этом хозяйстве.