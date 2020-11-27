Харьковский горсовет закупит для парка Победы скамейки, урны и рулонный газон по завышенным ценам - ХАЦ

Во время капитального ремонта парка Победы горсовет приобретет парковые скамейки, урны и рулонный газон по втрое завышенным ценам, сообщили в Харьковском антикоррупционном центре, ссылаясь на данные системы публичных закупок "ProZorro".

Как отмечают антикоррупционеры, парковая скамейка длиной 2 метра в сметах горсовета стоит 23500 грн. Таких рядов приобретут 44 штуки на 1034000 гривен.

В ХАЦ обратили внимание, что, по их данным, ранее в сметах горсовет закупал эти скамейки по 19 тысяч гривен.

«Парковую скамейку длиной почти 2 метра, такого же типа, как устанавливают в скверах и парках Харькова, можно приобрести по 7165 - 7670 грн. за шт. То есть в три раза дешевле, чем во время капремонта в парке Победы.

Парковая скамейка длиной 3 метра теперь в сметах горсовета стоит 35251 гривен. Таких рядов приобретут 49 штук на 1727000 гривен. Ранее такую ​​скамейку в горсовете покупали по 29 тысяч гривен.

Парковые скамейки длиной 3 метра можно приобрести по 10800 - 15400 гривен за штуку. То есть втрое дешевле, чем во время капремонта в парке Победы», - подсчитали в ХАЦ.

Также антикоррупционеры отметили, что антивандальная металлическая урна теперь в сметах горсовета стоит 4165 гривен. Таких урн приобретут 29 штук на 120,8 тыс. грн.

«Антивандальные металлические урны предлагают приобрести по 1000 - 2200 грн. за шт. Втрое дешевле, чем во время капремонта в парке Победы», - обратили внимание антикоррупцонеры.

Всего приобретение и установка скамеек и урн в парке обойдется городу почти в 3 миллиона гривен.

Также приобретут 6842 кв.м. рулонного газона по 130,43 грн. за 1 кв.м. На общую сумму 892,4 тыс. грн.

«Рыночная стоимость 1 кв.м. рулонного газона равна 65-70 гривнам, что вдвое дешевле, чем во время капремонта в парке Победы, - отметили в ХАЦ. - Стоимость 1 кв.м. плиты из гранита 100 * 200 * 50 в смете составляет 2594 гривен».

По состоянию на сейчас, по данным Харьковского антикоррупционного центра, на капитальный ремонт парка Победы заключено 6 договоров на общую сумму 213 800 000 гривен.

«Почти 70 миллионов гривен из этих 213 800 000 гривен докинули без проведения тендеров», - отметили в ХАЦ и добавили, что все договоры заключили с ООО «Укрспецреставрация».

Также в парке планируется ремонт фонтана, установление парковых скамеек, урн, благоустройство прилегающей территории, зеленых зон и цветников, устройство Wi-Fi, установка акустической системы, капитальный ремонт дорожек, площадок и мест отдыха.