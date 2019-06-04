Харьковский метрополитен отменил тендер на ремонт вагонов за 630 млн грн

04 июня 2019 г. 13:05
Источник: Левый берег
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Коммунальное предприятие "Харьковский метрополитен" отменило свой итендер на ремонт вагонов, установку оборудования, технического переоснащения подвижного состава с ожидаемой стоимостью 630 млн гривен.

Об этом свидетельствует система публичных закупок ProZorro.

Причиной отмены торгов стала подача менее 2 заявок на участие.

Единственной компанией, которая подала заявку на участие, стала "Ваго-Рев" с предложением 629,850 млн гривен.

В инвентарном парке харьковского метрополитена находится 328 вагонов 1962-2015 годов выпуска, в том числе вагон-измеритель путей и вагон для маневровых передвижений.

Напомним, "Харьковский метрополитен" этот тендер объявил в начале мая. 

Сам аукцион планировался на 10 июля. Срок поставки - до 31 октября 2021 года.

 

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