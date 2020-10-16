Харьковский предприниматель пойдет под суд за миллионные убытки при закупке альбомов для новорожденных

В Харькове прокуратура направила в суд обвинительное заключение в отношении предпринимателя по факту подделки и использования заведомо поддельного документа, а также мошенничества, совершенного в крупных размерах (ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

В ходе досудебного расследования установлено, что между физическим лицом-предпринимателем и медучреждением был заключен договор о закупке 8000 альбомов для новорожденных.

Предприниматель, действуя умышленно, предоставил заведомо поддельную накладную, согласно которой он передал медицинскому учреждению указанный товар.

Главный врач подписал акт приема-передачи и платежное поручение, на основании чего на счет предпринимателя перечислено почти 3 млн грн бюджетных средств.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.