Харьковский предприниматель пойдет под суд за нелегальных работников

В Харькове будут судить предпринимателя, который незаконно использовал труд 15 наемных рабочих.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, обвинительное заключение в отношении физического лица-предпринимателя, который грубо нарушил законодательство Украины о труде, направлено в суд по ч. 1 ст. 172 УК Украины.

По информации руководителя местной прокуратуры Владимира Куприянова, предприниматель, с 2012 года арендовал нежилое помещение в Харькове, организовал цех по изготовлению обуви, где работали еще 15 человек.

Чтобы уменьшить расходы на оплату труда наемным работникам, бизнесмен использовал их труд без оформления трудовых отношений, заключение трудовых договоров, ведение табелей учета рабочего времени и соответствующих записей в трудовых книжках.

Кроме того, предприниматель не зарегистрировал рабочих в фондах социального страхования и выплачивал им заработную плату без уплаты налогов и других общеобязательных отчислений, нарушая требования законодательства Украины о труде и социальном обеспечении.

Мужчине грозит наказание в виде штрафа от двух тысяч до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, или исправительные работы на срок до двух лет.