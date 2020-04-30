Харьковский завод железобетонных конструкций “Эталон” запустил новый завод®

Харьковская компания ООО ЗЖБК “Эталон” запустила новый завод по производству бетонных и растворных смесей от ведущего мирового производителя компании “Simem” (Италия). Проектирование, монтаж и пуско-наладочные работы проводились под контролем инженера “Simem”. В текущем году компания завершила обустройство всей прилегающей к заводу территории (подъездных дорог и площадок) дорожными плитами.

Производственная мощность завода 60 метров кубических в час. Процесс приготовления бетонной и растворной смесей управляется одним оператором. Он выбирает рецепт бетона или раствора из каталога, и задает необходимый объем. Дальше весь процесс происходит автоматически.

Преимущества нового бетонного завода:

Практически исключен человеческий фактор. Работа узла полностью автоматизирована. Экономичное энергопотребление. Новый бетонный завод потребляет на 43% меньше электроэнергии по сравнению со старыми заводами. Надежность оборудования. Завод дает производителю гарантию бесперебойной работы. Бетон высокого качества. Высокоточные электронные весовые дозаторы инертных материалов и химических добавок от компании “Simem” позволяют получать стабильно качественный бетон.

Минимальное количество персонала и высокая энергоэффективность без потери качества дают возможность клиенту купить бетон по приемлемой цене .

Завод железобетонных конструкций “Эталон” имеет собственную аттестованную лабораторию, которая оснащена всем необходимым оборудованием для полного цикла испытаний, начиная с контроля всех входящих материалов и сырья, и до испытания готовых бетонов и растворов. На каждую партию бетона и раствора выдается сертификат качества. Сотрудники лаборатории регулярно проходят обучение и консультации с производителями химических добавок и цементов, а также разрабатывают новые рецепты.

С апреля 2020 года лаборатория компании “Эталон” осуществляет выезды на строительные объекты своих клиентов, где проводит контроль поставляемого бетона, дает консультации по уходу за бетоном и контролирует набор прочности.

Доставку бетона компания осуществляет собственным автотранспортом, оборудованным GPS навигацией. Это позволяет контролировать маршрут и время на доставку, что крайне важно при приеме и укладке бетона. Также разрабатывается программное обеспечение автоматического SMS оповещения клиентов о выезде и примерном времени прибытия бетона на строительный объект.

Подробнее о продукции, услугах предприятия и открытых вакансиях, читайте на официальном сайте компании “Эталон”.