Харьковский зоопарк расторг соглашение на закупку «золотых» ананасов и мандаринов для животных - ХАЦ

КП «Харьковский зоологический парк» расторг договор по приобретению фруктов, заключенный с ФОП Марченко Владлена Анатольевна.

Об этом сообщили в Харьковском антикоррупционном центре, ссылаясь на данные, указанные на сайте «Прозорро».

В документе говорится, что стороны пришли к соглашению о расторжении настоящего договора.

Напомним, что в начале 2019 года Харьковский зоопарк заключил 4 договора с предпринимателем Владленой Марченко на поставку фруктов, овощей, мяса и зерновых культур на общую сумму 10,95 млн.грн.

Как выяснили активисты ХАЦ, оказалось, что цены на фрукты и овощи, которые приобрел Харьковский зоопарк, в 2-3 раза выше рыночных цен и цен, по которым закупили овощи и фрукты другие украинские зоопарки.

В частности, бананы в Харькове покупают по 95 гривен за килограмм. Для сравнения - Николаевский зоопарк приобрел бананы в 3 раза дешевле - по 30,42 гривен за кило. Далее, Харьковский зоопарк покупает апельсины по 95 гривен за килограмм, а Николаевский зоопарк - по 30,42 гривен за то же количество, лимоны в Харькове зоопарк покупает по 110 грн за кг, а Николаевский зоопарк - втрое дешевле - по 35,55 гривен за кило, килограмм грецких орехов Харьковскому зоопарку обходится в 88,4 грн. / кг, а Николаевский зоопарк закупает его в 2,5 раза дешевле - по 33,93 грн. / кг.

После публикации ХАЦ закупками харьковского зоопарка заинтересовались правоохранители – по данному факту прокуратура начала проверку, а СБУ открыла дело о хищении бюджетных средств сотрудниками зоопарка.

Сегодня, 17 апреля, на сессии Харьковского горсовета депутат Игорь Черняк поднял вопрос приобретения коммунальным учреждением фруктов по завышенным в разы ценам.

Подобные факты возмутили даже мэра города Геннадия Кернеса.

«Если будут такие факты ... Я не говорю, что они подтверждены ... Что кому-то хочется съесть ананас за счет обезьяны. Я обещаю вам, я куплю вам ананасы. Только они будут из кирпичей. И будете вы их кушать. Не может быть такого, чтоб цены даже в супермаркете, а мы говорим об оптовых закупках, разнились в следующем порядке. Я предупреждаю вас всех: Терехова, Богача, Бабицкую ... всех предупреждаю. Я понимаю, свежее мясо только убитого барашка стоит каких-то денег льву. Но ананасы ... Кто может оценить их качество?! ", - сказал Кернес.

В настоящее время на сайте «Прозорро» уже есть информация о расторжении договора. Из иноформации по договору следует, что по завышенным ценам проплат не было, отметили в ХАЦ.