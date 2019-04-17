Харьковский зоопарк разорвал скандальный договор на приобретение «золотых» фруктов животным. Чего испугались коммунальщики

Скандальный тендер на закупку кормов на три миллиона гривен Харьковский зоопарк провел еще в феврале. Его выиграла давний фаворит зоопарка - предприниматель Владлена Марченко, которая, судя по тендерной истории, выиграла договоров на 23 миллиона, половина из которых, собственно, заключены с зоопарком.

Но скандал разгорелся даже не поэтому, а из-за цен и наименований товаров, которые, судя по документам, покупаются для животных.

Сотни килограммов авокадо, кокосов, манго, ежевики с малиной по ценам как минимум в три раза выше розничных.

Так, судя по документам, бананы и апельсины закупались по 95 гривен за килограмм, тогда как в магазинах они стоят около тридцати, а лимоны - и вообще по 110 гривен.

Этот тендер сразу попал в поле зрения общественности и СМИ, в прокуратуре было открыто уголовное производство по статье «Растрата».

Но в зоопарке продолжали утверждать, что вся процедура прошла в рамках закона, пока депутат и основатель Харьковского антикоррупционного центра не зачитал цены мэру Харькова.

Игорь Черняк, депутат - Геннадий Кернес, мэр Харькова

Передо мной приложение на закупку фруктов, этот договор был заключен в феврале месяце, понятно, цена может быть завышена на 20%, на 30%, в два раза...Но я просто зачитаю цены: ананасы 350 гривен - Для кого?! Мандарины - 95 - А кому ананас в зоопарке нужен?! - Он в магазине - 60, а в зоопарке - 350! - Кому он нужен, кто ответит?! Такие факты, что кому-то хочется съесть ананас за счет обезьян, я обещаю Вам, что я куплю вам ананасы, но они будут в виде кирпичей, и вы будете их кушать!

Неизвестно, разыграл ли мэр удивление или действительно был не в курсе того, какие торги проводят его подчиненные, но сразу после сессии заключенный с предпринимательницей договор зоопарком был расторгнут.