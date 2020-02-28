Харьковский зоопарк закупил скумбрию вдвое дороже железной дороги и гостиницы Верховной Рады

КП «Харьковский зоологический парк» по результатам тендера заключил договор с ФЛП Томенко Лариса Игоревна на поставку рыбы стоимостью 1550000 гривен.

Об этом пишет «Харьковский антикоррупционный центр» со ссылкой на данные системы «Прозорро».

Речь идет о приобретении скумбрии по 140 грн. за кг, морского окуня по 215 грн./кг, тушки хека по 91,2 грн./кг.

Для сравнения, 24 февраля региональный филиал «Южная железная дорога» АО «Укрзализныци» заключила соглашение с ФОТ Випущенко Людмила Николаевна на закупку рыбы по более низким ценам. Так, железная дорога купила тушки хека на треть дешевле - по 62 грн./кг., а скумбрию более в два раза - по 63 грн/кг.

Если сельдь «Укрзализныця» покупает по 44 грн./кг, то зоопарк по 60 грн. за 1 кг.

Также значительно дешевле харьковского зоопарка в феврале закупило рыбу ГП «Олимпийский учебно-спортивный центр« Конча-Заспа ». ГП заплатит за сельдь 45 грн/кг, а за скумбрию – 80 грн\кг.

В свою очередь, Государственное предприятие «Гостиничный комплекс «Киев» Управления делами Аппарата Верховной Рады Украины» покупает скумбрию по 80 грн./кг, что на 75% дешевле харьковского зоопарка.

Напомним, что в прошлом году зоопарк пытался покупать фрукты с тройной переплатой. После публикации ХАЦ и критики мэра Геннадия Кернеса была проведена новая закупка по рыночным ценам.

Директором КО «Харьковский зоологический парк» является Алексей Григорьев.

ЧП Томенко Лариса Игоревна была зарегистрирована в конце ноября 2018 года. По данным «Прозорро», она уже заключила сделок на 2360000 грн. Сумма сделки с ФОТ харьковского зоопарка ниже ожидаемой стоимости на 1%.