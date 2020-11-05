Харьковское предприятие загрязняло воздух: ущерб составил почти 40 тысяч гривен

05 ноября 2020 г. 18:20
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Харьковское предприятие нанесло государству ущерб почти на 40 000 гривен.

Об этом сообщили в Государственной экоинспекции в Харьковской области.

В сентябре госинспекторы посетили в Харькове с внеплановой проверкой Общество с дополнительной ответственностью «РОСС».

Во время проверки было установлено, что в период с 9 мая 2018 по 1 ноября 2018 предприятие производило сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников, не имея на это соответствующего разрешения.

Руководствуясь специальной методикой, Государственная экологическая инспекция в Харьковской области рассчитала, что в результате нарушения предприятием законодательства об охране атмосферного воздуха государству был причинен ущерб на сумму 37 263 гривны.

Обществу с дополнительной ответственностью «РОСС» была направлена ​​претензия с предложением добровольно возместить указанную сумму.

Как отмечается, в случае отказа от добровольной уплаты убытков Государственная экологическая инспекция в Харьковской области обращается в судебные органы для принудительного взыскания средств.

 

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