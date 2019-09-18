 

Харьковское предприятие из-за несчастного случая оштрафовали на 111 тысяч гривен

18 сентября 2019 г. 14:15
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В ноябре 2018 работники трудовой инспекции посетили с проверкой Общество с ограниченной ответственностью «Эверест ЧП» в связи с тем, что по адресу хозяйственной деятельности предприятия, где используется наемный труд, произошел несчастный случай.

Как сообщили в ГУ Гоструда в Харьковской области, во время инспекционного посещения было установлено нарушение Кодекса законов о труде Украины.

В частности, выяснилось, что данное ООО допустило 1 человека к работе на высоте без надлежащего оформления, заключив с последним гражданско-правовой договор, чем были нарушены нормы Кодекса законов о труде Украины.

Согласно п.2 ч. 1 статьи 24 КЗоТ Украины, трудовой договор заключается, как правило, в письменной форме. Соблюдение письменной формы договора является обязательным при заключении трудового договора с условиями повышенного риска для здоровья.

По закону работы повышенной опасности могут выполнять только работники предприятия, прошедшие профессиональный отбор, медицинский осмотр, специальное обучение и проверку знаний по охране труда и противопожарной безопасности, а обязанности по созданию безопасных условий для выполнения работ возлагаются исключительно на работодателя.

Решение трудовой инспекции было обжаловано представителями ООО в суде, но второй апелляционный административный суд подтвердил наличие выявленных нарушений.  Таким образом, предприятию придется уплатить штраф в размере 111 690 гривен.

 

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