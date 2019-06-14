Харьковское предприятие оштрафовали за рекламу на транспорте

Харьковская Госпродпотребслужба выявила нарушения в размещении рекламы на транспорте.

Как сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы, реклама, размещенная на стеклянных (прозрачных) поверхностях троллейбуса 24-го маршрута с государственным номером № 3219 с информационным полем: «MEGA STOC K .... » содержала признаки нарушения абз.5 ч.4 ст.18 Закона Украины «О рекламе».

За установленные нарушения предприятие - распространитель рекламы - привлечено к ответственности.

Размер штрафной санкции составил 5083 гривны.