Харьковское предприятие оштрафовали за рекламу на транспорте

14 июня 2019 г. 15:06
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Харьковская Госпродпотребслужба выявила нарушения в размещении рекламы на транспорте.

Как сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы, реклама, размещенная на стеклянных (прозрачных) поверхностях троллейбуса 24-го маршрута с государственным номером № 3219 с информационным полем: «MEGA STOC K .... » содержала признаки нарушения абз.5 ч.4 ст.18 Закона Украины «О рекламе».

За установленные нарушения предприятие - распространитель рекламы - привлечено к ответственности.

Размер штрафной санкции составил 5083 гривны.

 

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