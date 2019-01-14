Харьковское предприятие за нелегальных работников оштрафовали почти на четверть миллиона гривен

На одном из предприятий Харьковщины специалистами ГУ Гоструда во время инспекционного посещения выявили нелегально трудоустроенных работников.

Об этом сообщили в ГУ Гоструда в Харьковской области.

Так, в обществе с ограниченной ответственностью, которое занимается закупкой и экспортом меда, без надлежащего оформления трудовых отношений работали 2 человека.

По результатам установленных фактов специалистами Главного управления на руководство предприятия наложен штраф на общую сумму почти 223 тысячи 400 гривен.