Харьковского бизнесмена будут судить за присвоение при ремонте дороги 230 тысяч из бюджета

В Чугуевском районе будут судить подозреваемого в незаконном завладении бюджетными средствами при ремонте дорог.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, обвинительный акт в отношении 55-летнего предпринимателя направлен в суд.

По данным следствия, в 2015 году Эсхаровский поселковый совет заключил с одним из харьковских ЧП договор на ремонт автодороги общего пользования.

Предприниматель внес в официальные документы неправдивые данные относительно стоимости выполненных работ и затрат.

Таким образом подрядчик незаконно завладел почти 230 тысяч гривен бюджетных средств.

За совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 УК Украины (присвоение чужого имущества в крупных размерах, служебный подлог, повлекшее тяжкие последствия) мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

Прокуратура также обратилась в суд с иском о взыскании с обвиняемого незаконно присвоенных средств.

С целью обеспечения гражданского иска на имущество мужчины производства наложен арест.