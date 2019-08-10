 

Харьковского бизнесмена будут судить за присвоение при ремонте дороги 230 тысяч из бюджета

10 августа 2019 г. 10:55
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В Чугуевском  районе будут судить подозреваемого в незаконном завладении бюджетными средствами при ремонте дорог.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, обвинительный акт в отношении 55-летнего предпринимателя направлен в суд.

По данным следствия, в 2015 году Эсхаровский поселковый совет заключил с одним из харьковских ЧП договор на ремонт автодороги общего пользования. 

Предприниматель внес в официальные документы неправдивые данные относительно стоимости выполненных работ и затрат. 

Таким образом подрядчик незаконно завладел почти 230 тысяч гривен бюджетных средств. 

За совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 УК Украины (присвоение чужого имущества в крупных размерах, служебный подлог, повлекшее тяжкие последствия) мужчине грозит до 8 лет лишения свободы. 

Прокуратура также обратилась в суд с иском о взыскании с обвиняемого незаконно присвоенных средств. 

С целью обеспечения гражданского иска на имущество мужчины производства наложен арест.

 

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