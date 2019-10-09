 

Харьковского предпринимателя подозревают в самозахвате земельного участка

09 октября 2019 г. 16:55
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Харьковчанину утверждено подозрение в самовольном захвате земельного участка  - по ч.1 ст. 197-1 УК Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По информации заместителя руководителя местной прокуратуры Владислава Грюка, установлено, что местный предприниматель приобрел здание на территории Новобаварского района Харькова, а через некоторое время поставил забор возле здания, ограничив свободный доступ к земельному участку. 

Таким образом, подозреваемый самовольно занял земельный участок общей площадью почти 1,2 га.

В результате бюджет территориальной общины понес убытки на сумму 460 720 гривен.

Ответственность за данное преступление согласно ч.1 ст. 197-1 УК Украины (самовольное занятие земельного участка) предусматривает арест сроком до 6 месяцев.

 

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