Харьковскому бизнесмену грозит штраф за нелегальных работников, среди которых есть несовершеннолетние

Специалисты трудовой инспекции посетили предпринимателя, который занимается реализацией оптики в Харькове.

Как сообщили в Главном управлении Гоструда в Харьковской области, проверяющие установили, что к работе у бизнесмена фактически были допущены 8 работников без надлежащего оформления трудовых отношений с ним.

Кроме того, среди 8 выявленных нелегальных работников 3 работника являются несовершеннолетними, что является нарушением требований п. 5 ч. 1 статьи 24 Кодекса законов о труде Украины.

По результатам проведенной проверки специалисты Управления Гоструда составили акт о нарушениях законодательства о труде.

Теперь работодателю, согласно статье 265 КЗоТ Украины, за каждого неоформленного работника грозит штраф в 30-кратном размере минимальной заработной платы.