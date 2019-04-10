Харьковскому бизнесмену грозит штраф за нелегальных работников, среди которых есть несовершеннолетние

10 апреля 2019 г. 10:15
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Специалисты трудовой инспекции посетили предпринимателя, который занимается реализацией оптики в Харькове.

Как сообщили в Главном управлении Гоструда в Харьковской области, проверяющие установили, что к работе у бизнесмена фактически были  допущены 8 работников без надлежащего оформления трудовых отношений с ним.

Кроме того, среди 8 выявленных нелегальных работников 3 работника являются несовершеннолетними, что является нарушением требований п. 5 ч. 1 статьи 24 Кодекса законов о труде Украины.

По результатам проведенной проверки специалисты Управления Гоструда составили акт о нарушениях законодательства о труде.

Теперь работодателю, согласно статье 265 КЗоТ Украины, за каждого неоформленного работника грозит штраф в 30-кратном размере минимальной заработной платы.

 

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