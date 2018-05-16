Харьковской области волонтеры Корпуса мира США выделят помощь на развитие громад

Корпус мира США планирует расширить свою деятельность в Украине в вопросах привлечения волонтеров к развитию громад.

Об этом сообщил первый заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Вячеслав Негода.

Как сообщили в пресс-службе Минрегионального развития, Вячеслав Негода отметил заинтересованность органов местного самоуправления в сотрудничестве с волонтерами Корпуса Мира.

"Мы по-прежнему заинтересованы в сотрудничестве с Корпусом мира. Считаем, что такая международная поддержка развития громад является важной и своевременной. Министерство присоединится к отбору потенциальных громад для работы волонтеров и будет способствовать внедрению проекта в целом", - отметил замминистра.

По информации первого заместителя министра, в августе 2018 года в Украину должны прибыть еще 35 волонтеров Корпуса мира, на который уже получены 86 заявок, среди которых 45 – это запросы органов местного самоуправления, в том числе - объединенных территориальных громад.

В 2018 году Корпус Мира намерен расширить географию сотрудничества с громадами в Украине и "открыть" для назначений волонтеров Харьковскую и Херсонскую области. Таким образом, ожидается, что к концу 2018 года около 100 волонтеров будут работать во всех областях Украины, за исключением Донецкой, Луганской и Запорожской, сообщает пресс-служба министерства.

Майкл Кетовер отметил, что Корпус Мира США высоко оценивает усилия власти Украины по развитию эффективности местных громад и рассчитывает на продолжение сотрудничества с украинским правительством и громадами в этом направлении.