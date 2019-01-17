Харькову вернули земли в элитном районе на 59 миллионов гривен

17 января 2019 г. 12:38
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В Харькове суд своим решением обязал вернуть в коммунальную собственность земли стоимостью почти 59 миллионов гривен, которые незаконно приобрел в собственность псевдо-ЖСК.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Алексей Лесенко, речь идет о 3 га земли в Лесопарке.

В 2014 году решением Харьковского городского совета на безвозмездной основе указанный участок получил в собственность один из обслуживающих кооперативов. 

Однако для принятия такого решения не было законных оснований. Поскольку по закону право на бесплатную передачу земель для жилищного строительства имеют только жилищно-строительные кооперативы. 

При этом члены ЖСК должны реально нуждаться в улучшении жилищных условий. Поскольку эти требования ни горсоветом, ни кооперативом соблюдены не были, прокуратура обратилась в суд с иском о признании решения о выделении земли незаконным и его последующей отмене.

После неоднократного рассмотрения дела Восточный апелляционный хозяйственный суд принял решение о возвращении земель в собственность территориальной общины города.

Сейчас постановление суда вступило в законную силу, ход его выполнения контролирует прокуратура.

 

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