Харькову будут выделены деньги на инсулин

08 ноября 2017 г. 11:22
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Соответствующее решение о внесении изменений в бюджет было принято сегодня, 8 ноября, на сессии городского совета.

На 14 млн гривен увеличивается объем субвенции бюджету Харькова на возмещение стоимости препаратов инсулина и десмопрессина для обеспечения больных сахарным и несахарным диабетом.

По словам заместителя городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светланы Горбуновой-Рубан, Харькову до конца года необходимо 12 млн гривен государственной субвенции на закупку инсулина, чтобы обеспечить препаратом самых нуждающихся больных.

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