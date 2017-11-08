Харькову будут выделены деньги на инсулин

Соответствующее решение о внесении изменений в бюджет было принято сегодня, 8 ноября, на сессии городского совета.

На 14 млн гривен увеличивается объем субвенции бюджету Харькова на возмещение стоимости препаратов инсулина и десмопрессина для обеспечения больных сахарным и несахарным диабетом.

По словам заместителя городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светланы Горбуновой-Рубан, Харькову до конца года необходимо 12 млн гривен государственной субвенции на закупку инсулина, чтобы обеспечить препаратом самых нуждающихся больных.